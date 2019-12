Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bauknecht GSXP 7527/2 scoort onder het gemiddelde in onze belangrijkste test, het hoofdwasprogramma. De programmaduur van het hoofdprogramma is relatief kort, dus dat kan er mee te maken hebben. Wij testen de vaatwassers altijd op het standaard hoofdprogramma. Deze Bauknecht heeft ook nog een hygiëne+ programma. De prijs van deze machine is gemiddeld. Als we alle resultaten van onze uitvoerige tests bij elkaar optellen, zijn de prestaties dat ook. Het energie- en waterverbruik van dit model krijgt tijdens onze tests wel goede scores. Op dit gebied scoort hij vergeleken met veel andere machines die we hebben getest zelfs duidelijk beter. Helaas kunnen we dat niet zeggen van het gebruiksgemak. De deurgreep krijgt van ons bijvoorbeeld een matige score. Verder is de gebruiksaanwijzing erg beperkt. De installatie wordt daarin niet goed uitgelegd. Als je je daar aan stoort, vind je in onze productvergelijker voldoende alternatieven.