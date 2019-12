Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Tussen de tientallen vaatwassers die wij getest hebben, behoort de Beko DFN 1423 tot de goedkopere modellen. Gelet op zijn prijs zijn de prestaties van deze vrijstaande machine interessant. Het hoofdprogramma krijgt tijdens onze tests een redelijke score. Dat was hoger geweest als hij beter had gedroogd. dit gebied neemt hij een plek in de achterhoede in. Als het op wassen aankomt, presteert hij juist beter dan verschillende duurdere modellen. Wij testen vaatwassers op een groot aantal aspecten. Zo bekijken we onder andere een aantal zaken die met gebruiksgemak te maken hebben. Op een aantal van deze tests gooit de DFN 1423 hoge ogen. Natuurlijk lever je vanwege de lage prijs wel iets in. De Beko DFN 1423 heeft bijvoorbeeld geen uitgestelde start. Aangezien deze machine vrij luidruchtig is, kan dat een nadeel zijn. Onze testresultaten bevatten ook informatie over goedkope modellen die minder lawaaiig zijn.