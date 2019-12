Beko DFN 2520 S

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Technisch is de Beko DFN2520S vrijwel identiek aan de Beko DFN 1423. Wel is hij relatief gezien een stuk duurder. Dat heeft twee redenen. Om te beginnen is de DFN2520S zilverkleurig. Leuk als dat past bij je inrichting, vooral omdat dit geen inbouwmodel is. Het andere verschil is dat deze versie wel een uitgestelde start heeft. Omdat hij vrij luidruchtig is, kan dat een voordeel zijn. Zeker bij een open keuken is het niet fijn als de vaatwasser een goed gesprek of het geluid van de televisie in de weg zit. Wat de uitgestelde start betreft zijn er bij dit model drie mogelijkheden: 3, 6 of 9 uur uitstel. Deze Beko krijgt een goede score wat betreft gebruiksgemak. Alleen over de rekken zijn we minder enthousiast. Op een aantal andere punten krijgt de machine echter een zeer goede score. Hij is bijvoorbeeld erg snel klaar met zijn hoofdprogramma. Daarmee scoort hij op dit punt beter dan sommige veel duurdere vaatwassers.