Beko DFN 26220 X2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko DFN26220X2 is een vrijstaande RVS vaatwasser voor 14 couverts, met koolborstelloze motor. Hij beschikt over 6 programma’s, waaronder een eco 50 °C, intensief 70 °C en auto-programma en de optie stoom voor meer glans op glas en porselein, een bestekmand en kleine besteklade. Hij is er ook in het wit: DFN 26220 W2