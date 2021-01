Beko DFN28432

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande Beko DFN28432W biedt plaats aan 14 couverts. De vaatwasser heeft startuitstel tot 24 uur, resttijdindicatie en valt in energieklasse A+++. Bestek kun je kwijt in een bestekkorf die je op meerdere plekken kunt plaatsen, en er zijn diverse inklapbare houders. De DFN28432X is een identieke vaatwasser in RVS.