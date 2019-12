Beko DIN 6830 FX 30

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De wasprestaties van het hoofdprogramma van deze Beko vallen wat tegen, het eco-programma levert een betere score. Het ecoprogramma vergt wel veel geduld want het duurt lang. Gelukkig is de machine voorzien van uitgestelde start, zodat je de machine 's nachts kunt laten draaien. De machine is naast de standaard programma's ook voorzien van een speciaal baby programma voor het reinigen van flesjes.