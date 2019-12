Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko DSFN 6530 is verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren, standaard wit, inox (X na typenummer) en zwart (B na typenummer). Het model geeft heel gemiddelde prestaties. De lage aanschafprijs wordt eneigzins teniet gedaan door het hoge verbruik waardoor de machine na 8 jaar gebruik niet veel goedkoper is dan anderen met een meer gemiddelde prijs.