Beko DSN 4532 FX

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Beko DSN 4532 is een geintegreerde vaatwasser geschikt voor 12 couverts. De machine is behoorlijk zuinig maar levert daarvoor niet de allerschoonste vaat. Qua voorzieningen is deze machine vrij standaard. Hij beschikt voor de meest voorkomende programma en heeft weinig extra's. De uitgestelde start is beperkt tussen 3, 6 en 9 uur.