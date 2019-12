Boretti BVW-653

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een ander model dat we van Boretti testen deed het al niet geweldig, maar deze scoort nog lager. Zowel het hoofdprogramma als het ecoprogramma hebben moeite met schoonwassen van de vaat die we in de machine stopten. Naast tegenvallende wasprestaties is de bediening van de machine niet intuitief.