Deze volledig geintegreerde Bosch SBA46JX09N is door zijn hoogte geschikt om in te bouwen onder een extra hoog keukenblad. Deze Bosch is geschikt voor 13 couverts en beschikt onder andere over varioSpeedPlus waarmee gekozen programma's verkort kunnen worden. Zowel de boven- als onderkorf zijn in 3 hoogtes verstelbaar. Technisch gelijke vaatwassers zijn Siemens SX836X12JE XXL en Neff S523Q60X2E. Sommige programma's en opties zijn verschillend: Bosch heeft ExtraDry en HygienePlus, Siemens HalveBelading en Intensieve Zone en Neff heeft ExtraDry.