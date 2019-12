Bosch SBV65U20EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De SBV65U20EU lijkt op de SMV65U20EU maar is hoger. 86 cm ipv 82 cm. Dat maakt de machines niet volledig technisch gelijk. Opvallend aan deze machine is het zeer goede droogresultaat zowel bij het automatische programma als het ecoprogramma. Ook het energieverbruikt van deze machine valt in positieve zin op. De machine is voorzien van 3 verschillende automatische programma's; 35-40°, 45-65°, 65-75°.