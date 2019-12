Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De volledig geintegreerde Bosch SBV88PX16N is geschikt voor 13 couverts. Dit model is extra hoog en kan daarmee onder een hoger aanrechtblad ingebouwd. Hij heeft 7 programma's zoals auto, eco, intensief, stil, kort, glas en voorspoelen. De resttijd wordt geprojecteerd op de vloer. Met Bosch HomeConnect om via wifi de vaatwasser te bedienen.