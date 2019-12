Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch SGS46E32EU krijgt in onze uitgebreide tests een matige score wat betreft de programmaduur van het hoofdprogramma. Daar is in dit geval echter iets aan te doen. Deze minder dan gemiddeld geprijsde vrijstaande vaatwasser heeft namelijk een variospeedfunctie. Hiermee kun je de afwasduur met 20 tot 50% verminderen. Dit geldt ook bij volle belading en sterk vervuild serviesgoed. Dat klinkt goed. Er schuilt echter een addertje onder het gras. Zowel het water- als het energieverbruik worden bij gebruik van deze functie namelijk hoger. Je zult dus een afweging moeten maken: lange programmaduur of meer verbruik. Bij het normale programma scoort deze machine qua waterverbruik trouwens goed. Het elektriciteitsverbruik is redelijk. Een zeer goede score is er voor de gebruiksaanwijzing. Er zijn in onze tests machines te vinden met nog betere handleidingen, maar deze Bosch doet het op dit gebied zeer goed.