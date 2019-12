Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch SGS84E52EU is een vrijstaande vaatwasser die zeer goede droogresultaten neerzet. In de zelfde prijsklasse vinden we echter modellen die nog beter presteren op dit gebied. Wassen en drogen zijn in de tests waar wij vaatwassers aan onderwerpen belangrijke testonderdelen. Het totaalcijfer wat dit model van ons krijgt voor beide aspecten is bovengemiddeld. Wel moet je bij deze Bosch rekening houden met een vrij lange programmaduur. Op dit punt scoort hij slechts matig. Bovendien produceert hij tijdens het uitvoeren van zijn programma vrij veel lawaai. Dit levert hem in onze geluidstest een plaats in de onderste regionen op. Die geluidsoverlast kun je eventueel opvangen door hem op een later tijdstip te laten draaien. Deze vaatwasser heeft namelijk een uitgestelde start voor 1-24 uur. Voor speciale programma's ben je hier aan het verkeerde adres. Ben je daarnaar op zoek? Raadpleeg dan onze productvergelijker voor verschillende modellen met meer opties.