Bosch SHV2ITX22E

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch SHV2IT22E is een volledig geintegreerde inbouwvaatwasser met energielabel E, geschikt voor 12 couverts. Het model is 86 cm hoog en geschikt om in te bouwen onder een hoog werkblad. De machine is niet zo flexibel in te delen, er zijn een paar inklapbare houders, de bestekkorf is niet verplaatsbaar. Er is een eenvoudige startuitstel, voor 3, 6 of 9 u. Een lichtje op de vloer vertelt je wanneer de vaatwasser bezig of klaar is.