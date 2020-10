Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch SMA46JX09N is volledig integreerbaar en komt uit de StudioLine iQ300 serie. Deze vaatwasser is geschikt voor 13 couverts en heeft energielabel A++. Het bestek kun je kwijt in een bestekkorf die op meerdere plekken kan staan. De hoogte van het bovenrek is op 3 hoogtes in te stellen zodat je onder makkelijker grote vaat kwijt kunt. De machine beschikt onder andere over varioSpeedPlus waarmee gekozen programma's verkort kunnen worden en een programma voor extra hygiëne. Door middel van een lichtje op de vloer zie je of het wasprogramma bezig is. Je kunt niet zien hoe lang het programma nog duurt. De Siemens SN836X12JE en Neff S513Q60X2E zijn technisch gelijke vaatwasser en verschillen alleen in een aantal programma's.