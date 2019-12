Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch SMI40E15EU behoort niet bepaald tot de stillere vaatwassers. Hij krijgt op dit testaspect een net iets hoger dan matige score. Daarmee behoort hij tot de slechter scorende machines als het om dit testonderdeel gaat. Hij is technisch gelijk aan de Siemens SN54E501EU, maar niet qua prijs. Dit inbouwmodel is vrij beperkt in zijn mogelijkheden. Aan de ene kant is dat handig, want de bediening wordt er eenvoudiger door. Aan de andere kant mist hij de speciale programma's die sommige andere machines wel hebben. Gunstig is dat dit model plaats biedt aan 13 couverts. Dat is meer dan het meest voorkomende aantal van 12. Opvallend is dat er voor messen bij deze machine een apart rek aanwezig is. Dit is niet iets wat je vaak ziet. Wil je profiteren van lagere stroomtarieven tijdens de nacht, dan voorziet de Siemens hierin. Hij heeft, net als sommige andere door ons geteste modellen, een uitgestelde start. Deze kun je instellen van 1 tot 24 uur.