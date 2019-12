Bosch SMI93M35NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Integreerbare vaatwasser van Bosch met het bedieningspaneel aan de buitenkant, geschikt voor 13 couverts. Met programma's als intensief, auto, eco, glas, turbospeed 20 minuten, snel op 45 graden. Bestek kan in de bestekkorf of in de etagere in het bovenste rek. Met kinderbeveiliging.