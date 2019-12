Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande Bosch SMS50L18EU heeft een kinderslot. Zonder is er ook in een stalen uitvoering (SMS50L08EU). De technisch gelijke SMS50L02EU heeft geen kinderslot en is wit. Er is ook een technisch gelijke Siemens, de SN25L801EU. Het model heeft naast de basisprogramma's ook de Variospeed optie. De Helaas wordt de vaat niet geweldig goed schoon met het autoprogramma 45 graden-65 graden. Met name potten en pannen met zwaarder vuil zijn een te zware opgave. Het ecoprogramma doet het ietsje beter.