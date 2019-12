Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch SMS69M52EU is een vrijstaande vaatwasser geschikt voor 13 couverts. Hij is voorzien van het A++ energielabel en liet in onze test ook zien heel zuinig te zijn. Met een waterverbruik van minder dan 8 liter en een energieverbruik van onder de 0,9 kWh is de machine de zuinigste tot nu toe. De machine is voorzien van wat minder voorkomende programma's zoals een glasprogramma en een babycareprogramma. opvallend is ook dat de machine voorzien is van een besteklade, dat is meestal voorbehouden aan de modellen van Miele.