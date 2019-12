Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Voor je rust hoef je de Bosch SMV40E10EU(die technisch gelijk is aan de Siemens SN64E001EU) niet te kopen. Deze inbouw vaatwasser is namelijk nogal lawaaiig. Op dit punt scoort hij duidelijk lager dan gemiddeld in onze uitgebreide tests. Natuurlijk kun je dat probleem omzeilen door de machine pas 's nachts aan te zetten door gebruik te maken van de uitgestelde start. In dit geval biedt deze optie 3 mogelijkheden, namelijk 3, 6 of 9 uur uitstel. Het hoofdwasprogramma scoort in onze tests goed. Het gebruiksgemak van deze machine krijgt van onze onderzoekers zelfs een zeer goede score. Hiermee verslaat hij de meeste andere geteste modellen. Wel is er kritiek op de rekken. Deze zijn niet prettig in het gebruik. Dat is iets om rekening mee te houden. Natuurlijk zijn er in onze testresultaten voldoende vaatwassers te vinden die dit probleem niet hebben.