Bosch SMV51E00EU

De Bosch SMV 51 E00EU is een volledig geintegreerde machine met plaats voor 13 couverts. De wasprestaties zijn wat minder van we van Bosch gewend zijn, maar zuinig is hij wel. De machine is dan ook voorzien van A++ op het energielabel. Messen kan je in deze machine kwijt in een apart rekje. Het bovenste rek in hoogte verstellen gaat lastig omdat je daarvoor het hele rek uit de machine moet nemen. De uitgestelde start is niet heel flexibel, maar gelimiteerd tot 3, 6 of 9 uur. Zoals de meeste van de machine van Bosch is dit model ook voorzien van Variospeed, hiermee verkort je de programmaduur, maar water- en energieverbruik nemen dan wel toe.