Bosch SMV53M00NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op; dit model is alleen bij specifieke keukenspecalisten (online) verkrijgbaar. Deze volledig geintegreerde Bosch doet het vrij gemiddeld. Hij biedt ruimte aan 13 couverts en is voorzien van een deurslot. Energie en watergebruik zijn naar verwachting. Hij claimt superstil te zijn, en hoewel hij niet erg veel lawaai maakt is het niet de stilste in onze test.