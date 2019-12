Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch SMV69U30EU bouw je volledig in de keuken in, het bediedingspaneel is na inbouwen niet zichtbaar en zit aan de binnenkant van de deur. De machine heeft een slot waardoor kinderen de machine niet zonder meer kunnen gebruiken. De SMV69U30 is erg zuinig en maakt daarbij de vaat ook nog redelijk schoon.