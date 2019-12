Bosch SMV88PX16N Serie 8

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De volledig geïntegreerde vaatwasser Bosch SMV88PX16N uit de serie 8 droogt met behulp van Zeolith®. Hij is geschikt voor 13 couverts en beschikt over een invertermotor, TimeLight, HomeConnect (app), flexibel te plaatsen bestekkorf, 8 programma's en 5 functies, waaronder intensief en IntensiveZone, glas, hygiëne, en snel en over machinekuipreiniging.