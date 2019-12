Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze volledig geintegreerde vaatwasser Bosch SMV90M20NL is technisch gelijk aan de Siemens SN69M002NL. Hij is geschikt voor 13 couverts en heeft programma's als intensief, normaal, eco en snel en de tijdbesparende optie VarioSpeed. Naast een geluidssignaal wordt met een lichtsignaal aangegeven dat het programma klaar is.