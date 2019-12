Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De volledig geintegreerde vaatwasser Bosch SMV93M70NL is technisch gelijk aan de Siemens SN69M052NL en geschikt voor 13 couverts. Bestek kun je in het bestekmandje of messenrek plaatsen. De resttijd wordt geprojecteerd op de vloer. Keuze in programma's als intensief, auto, eco, night, glas, snel.