De Bosch SMV95T10NL is technisch gelijk aan de Siemens SN69T050NL. De machines kunnen onderling wel verschillen in prijs. Deze machines maken de vaat lekker droog en het automatische programma duurt niet al te lang. Daarbij zijn ze ook nog eens zuinig. Er is ook een hogere versie beschikbaar de SBV95T10NL met 10% meer inhoud, maar die kan anders presteren.