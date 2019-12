Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch SRS45M02EU is een relatief goedkope vrijstaande vaatwasser die in onze uitgebreide tests erg goede prestaties neerzet. Het is een heel smalle machine (45 cm). Dat kan handig zijn als je niet te breed behuisd bent. Bedenk dan wel dat deze Bosch ook minder ruimte voor borden en glazen heeft. Hij is geschikt voor slechts 9 couverts. Vooral zijn wasprestaties zijn opvallend goed. Op dit gebied scoort hij beter dan de overgrote meerderheid van de tientallen door ons geteste machines. Wel verbruikt hij relatief veel elektriciteit vergeleken met andere vaatwassers. Het gebruiksgemak testen we op een aantal punten. Op enkele van die punten presteert deze machine minder goed. Tijdens het beladen zit een bestekbakje in het bovenste rek bijvoorbeeld hinderlijk in de weg. Ook is de knop voor het instellen van programma's erg glad. Ben je vanwege ruimtegebrek gebonden aan een smalle vaatwasser? Kijk dan even in onze productvergelijker. Hierin vind je nog meer smalle modellen.