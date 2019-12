Etna EVW7961 WIT

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande ETNA EVW7961WIT heeft een technisch gelijk broertje in een RVS uitvoering EVW7961RVS. De tweede is wel duurder in prijs. De was en droogprestaties van deze machine zijn gemiddeld maar de programmaduur is aan de lange kant. Hoewel er niet veel is aan te merken op het gebruiksgemak van de EVW7961WIT is het wel jammer dat de rekkenniet eenvoudig in hoogte te verstellen zijn. Ben je erg gesteld op een stille vaatwasser dan kan je beter even verder kijken want daar scoort deze machine niet al te best op. In tegenstelling tot de meeste andere vaatwasser is dit model van Etna niet voorzien van een speciaal ecoprogramma maar heeft het 1 programma dat de temperatuur afstelt tussen de 50 en 65 graden afhankelijk van de bevuiling. Bij andere machines is het ecoprogramma 50 graden en is het dagelijkse programma meestal 60 graden.