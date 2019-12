Etna EVW8161 WIT

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Als een van de goedkopere vaatwassers die we uitgebreid hebben getest, presteert de Etna EVW8161WIT op verschillende tests redelijk tot goed. Met zijn totaalscore valt deze vrijstaande vaatwasser bij ons zelfs net in de categorie goed. Wat drogen betreft blijft hij wat achter op de meeste modellen die we getest hebben. Als we naar verschillende aspecten kijken die met het gebruiksgemak te maken hebben, scoort deze machine goed. Minder goed echter dan veel van zijn concurrenten, omdat hij het je op een enkel punt toch wat lastig maakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verstellen van de hoogte van het rek. Dat gaat lastig, omdat je het rek er eerst helemaal uit moet halen. Ook is het zelfreinigend vermogen niet om over naar huis te schrijven. Op een aantal andere punten maakt deze Etna dat echter weer goed. We hebben meer goedkope vaatwassers getest. In onze productvergelijker kun je - door te filteren op prijs - deze eenvoudig met elkaar vergelijken.