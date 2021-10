Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande Everglades EVDW5105 vaatwasser is onder het aanrecht in te bouwen en is geschikt voor 12 couverts. Deze vaatwasser heeft energielabel E. Je kunt de start uitstellen met 3, 6 of 9 uur. Het bovenrek is niet in hoogte instelbaar, je kunt wel een paar houders in het bovenrek inklappen. Het onderrek heeft geen inklapbare rekken en het bestekmandje heeft een vaste plaats in het onderrek. De vaatwasser is zwart, de Everglades EVDW5106 is een technische gelijke vaatwasser in de kleur zilver.