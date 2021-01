Ikea Diskad (404.754.16)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Diskad van Ikea is volledig geintegreerd, is geschikt voor 14 couverts en heeft energielabel A+++. De vaatwassers is 86 cm hoog en daardoor geschikt voor onder een hoog keukenblad. De rekken hebben diverse inklapbare houders, bestek kun je kwijt in een besteklade. De resterende programmatijd wordt op de vloer geprojecteerd, zo kun je zien hoe lang het programma nog duurt. De vaatwasser kan tot 24 uur van te voren worden ingesteld.