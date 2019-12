Ikea Enastaende 215.201.00

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ikea Enastaende is een volledig geintegreerde vaatwasser voor 12 couvert. De wasprestaties van deze machine vallen wat tegen, met name potten en pannen helemaal schoonkrijgen is voor deze machine een probleem en dat ondanks de bevuilingsherkenning die op de machine aanwezig is. Voor wie energiezuinigheid hoog in het vaandel heeft staan is er bij deze machine een extra functie energiebesparen.