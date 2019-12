Ikea Hjälpsam 240.313.48

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Hjalpsam van IKEA is een smalle vaatwasser (45 cm breed) geschikt voor 9 couverts. Hij is voorzien van de standaard programma's zoals het ecoprogramma, normaalprogramma, intensief en een kortprogramma. Er is ook een apart spoelprogramma. Verschillende rekken zijn inklapbaar voor een flexibele indeling.