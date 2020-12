Ikea Hygienisk

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Hygienisk van Ikea is volledig integreerbaar, geschikt voor 14 couverts en hij heeft energielabel A+++. De rekken hebben inklapbare houders, er is een in hoogte verstelbare bovenkorf en bestek kun je kwijt in een lade. Met een lichtstraal wordt de resterende tijd van het programma geprojecteerd op de vloer. De Hygienisk heeft startuitstel tot 24 uur. Er is o.a. een reinigingsprogramma voor de machine.