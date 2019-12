Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Er zijn in onze uitgebreide testresultaten weinig vaatwassers te vinden die goedkoper zijn dan de IKEA LAGAN DW60. Het is dan ook een echt basismodel. Deze inbouwvaatwasser biedt plaats aan de gebruikelijke 12 couverts. Verder heeft hij 3 programma's, en dan houdt het eigenlijk wel op. Geen speciale programma's, geen uitgestelde start. Wel een aantrekkelijk prijskaartje, en redelijke prestaties. We hebben genoeg andere (duurdere) machines getest die slechter presteren op het gebied van wassen en drogen. Bovendien is het een model dat qua elektriciteit goede verbruikscijfers laat zien. Wat het gebruiksgemak betreft lever je bij zo'n basisuitvoering wel wat in. Op dit punt scoort hij in onze uitgebreide tests nog nipt goed, maar het is op het kantje. Vergeleken met andere vaatwassers die wij hebben getest zit zijn score op dit gebied flink onder het gemiddelde.