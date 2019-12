Ikea Rengora 232.806.29

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ikea Rengora is een vaatwasser met weinig extra programma's, hij heeft wel een mogelijkheid om lang bestek op te bergen in de lade in het bovenste rek. Qua water en energieverbruik is hij erg gemiddeld. Ook het ecoprogramma is niet opvallend zuinig, schoonwassen doet hij ook niet als beste. Maar de aanschafprijs is wel aantrekkelijk.