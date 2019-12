Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ikea Renlig DW45 is een smalle (45 cm) inbouwvaatwasser die geschikt is voor slechts 9 couverts. Meer iets voor alleenwonenden of stellen dus, en niet voor grote gezinnen. Zijn prijs zit dan ook onder het gemiddelde van de tientallen vaatwassers die we getest hebben. Wat zijn prestaties betreft scoort hij op veel testaspecten gemiddeld. Eén ding springt er echter wel uit in positieve zin. Dat is het zeer goede zelfreinigende vermogen van deze machine. Nu zijn er in onze testresultaten (veel) meer machines te vinden die hierop zeer goed scoren. Staar je dus niet blind op dit testaspect. Een door ons geconstateerd nadeel heeft te maken met het bovenste rek. Dit moet je eerst in zijn geheel verwijderen als je het op een andere hoogte wilt hebben. Verder is de Renlig DW45 relatief snel klaar met zijn wasprogramma. Er zijn in onze testresultaten echter nog snellere machines te vinden, ook in de wat goedkopere prijsklasse.