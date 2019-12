Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bij de Ikea Renlig DW60 komt de vaat prima opgedroogd uit de machine. Deze inbouwvaatwasser uit de goedkopere prijsklasse scoort als het op drogen aankomt zelfs zeer goed. Vaatwassers met vergelijkbare prijskaartjes doen het op dit punt vaak minder goed, zo blijkt uit onze uitgebreide tests. Qua gebruiksgemak hebben we enkele kritiekpunten. Zo moet de handleiding worden geraadpleegd om het zout in te stellen. Minder enthousiast zijn we ook over het water- en stroomverbruik. Op dit gebied legt deze vaatwasser het duidelijk af tegen veel van zijn concurrenten. Hij scoort op dit punt slecht, en dat heeft een negatieve invloed op zijn prijs per wasbeurt. Goedkoop kan dan uiteindelijk duurkoop betekenen. In onze productvergelijker kun je de geteste wasmachines ook wat dit betreft goed met elkaar vergelijken.