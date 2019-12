Ikea Skinande (003.858.37)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volledig geintegreerde Ikea Skinande. De vaatwassers van Ikea werken met artikelnummers. Een ander artikelnummer kan een andere resultaten geven. Dit is de 003.858.37. Hij is geschikt voor 13 couverts, heeft een bestekkorf met vaste plek in de onderste korf. Er zitten programma's op als auto, intensief, snel, eco en voorspoelen en de deur gaat automatisch open als de vaatwasbeurt klaar is.