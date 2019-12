Ikea Skinande 219.205.82

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IKEA Skinande heeft de standaar maat van 60 cm en is geschikt voor 12 couverts. Hij heeft veel inklapbare houders waardoor hij flexibel in te delen is. Hij heeft geen speciale optie voor halve belading maar wel voor het gebruik van tabletten. Het kan echter zijn dat een tablet niet altijd los komt uit het wasmiddelbakje omdat deze niet helemaal opent wanneer het bovenste rek op de laagste stand staat. Autoprogramma en ecoprogramma doen het vrijwel even goed, maar het autoprogramma is aanzienlijk minder zuinig.