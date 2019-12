Ikea Skinande (802.993.84)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze volledig geintegreerde Skinande van Ikea met artikelnummer 802.993.84 is eerder ook getest, maar in een andere uitvoering (zie artikelnummers). De vaatwasser is geschikt voor 12 couverts en heeft een automatisch, intensief, snel, eco en voorspoel programma. En een optie voor multitab en startuitstel. Bestek gaat in een bestekkorf die een vaste plaats heeft in het onderste rek. Wanneer het programma draait, wordt er een lichtje geprojecteerd op de vloer voor de vaatwasser.