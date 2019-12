Indesit DIF14A

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Indesit DIF 14 A scoort net geen voldoende. Met name het wasresultaat van het ecoprogramma zou beter kunnen. Het waterverbruik is met 16,5 lieter ook wat aan de hoge kant. Verder is de machine in vergelijking tot anderen vrij lawaaiig. Dit model van Indesit is een van de weinige vaatwassers met ruimte voor 12 couverts, veel machines bieden tegenwoordig aan 13 of 14 couverts.