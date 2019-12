Indesit DIFP48

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De DIFP 48 van Indesit is uitgevoerd met hun Prime technologie. Naar eigen zeggen levert dit het beste wasresultaat met minimaal verbruik in zo kort mogelijke tijd. Het wordt toegepast bij het normale of intensieve programma. Een bevuilingssensor meet hoe vies de vaat is en stemt daar water, energie en programmaduur op af. In onze test blijkt de machine echter niet de beste resultaten te leveren, maar scoort redelijk. De machine is verder uitgerust met een optie om de programmaduur van het normale en intensieve programma te verkorten. Dit soort opties werken wel maar houdt er rekening mee dat de verbruikswaarden van de machine dan om hoog gaan.