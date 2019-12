M-System MVW600

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De M-Systems MVW600 is een volledig geintegreerde vaatwasser. Het super 65 programma is het normale programma van de machine. Opvallend is dat deze machine geen aparte keuze heeft voor een voorwas, dat is bij de meeste andere vaatwassers wel het geval. Het waterverbruik van de machine valt wat hoog uit. De machine is ook wat aan de lawaaiige kant en de rekken zijn wat minder prettig in gebruik. De prestaties van de machine zijn vrij gemiddeld.