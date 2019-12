Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Hoewel de Miele G 1023 SC niet een van Miele's meest veelzijdige modellen is, is het wel een relatief hoog scorende machine. Vooral de droogresultaten springen er in onze uitvoerige tests uit. Die zijn zeer goed. Er zijn zelfs weinig machines die nog beter scoren op dit testaspect (maar ze zijn er wel). Van dit model is ook een onderbouw-versie leverbaar, de Miele G 1023 SCU. Een nadeel van beide modellen is het hoge stroom- en waterverbruik. Dit leidt tot een hoge prijs per wasbeurt in vergelijking met de andere geteste modellen. Ook over het gebruiksgemak vind je in onze testresultaten enkele aanmerkingen. Slordig is dat in de handleiding informatie ontbreekt over de dosering van het glansspoelmiddel. Een uitgestelde start-optie ontbreekt op dit model. Zoek je een vaatwasser die je wel makkelijk in de nachtelijke uren kunt laten draaien, dan vind je er daarvan voldoende in onze uitgebreide testresultaten.