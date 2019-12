Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G 1023 SCU scoort beter dan gemiddeld op het hoofdprogramma. Dat blijkt uit uitgebreide tests die we op deze onderbouwversie van de Miele G 1023 SC hebben losgelaten. Vooral drogen doet hij erg goed. Wel zijn er vaatwassers die in onze droogtest nog hogere scores behalen. De Miele G 1023 SCU doet het echter bovengemiddeld goed. Hij biedt bovendien ruimte aan 13 couverts. Hij biedt dus plaats aan meer borden en glazen dan de meeste vaatwassers. Over het gebruiksgemak zijn we minder enthousiast. De machine laat zich lastig openen. Ook over het vullen zijn onze onderzoekers niet tevreden. Zo zijn er nog wel meer minpuntjes uit onze tests gekomen. Deze Miele behoort tot het hoger dan gemiddelde prijssegment. Soms wordt die hogere aanschafprijs goedgemaakt door lagere verbruikskosten. Natuurlijk hebben we dit bij deze machine ook getest. Met een verrassende uitkomst.