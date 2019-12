Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Aan de Miele G 1173 SCVI hangt een wat hoger prijskaartje dan aan de meeste vaatwassers die wij uitvoerig hebben getest. Zijn prestaties houden niet in al onze tests gelijke trend met die hogere prijs. Er zijn in dezelfde prijsklasse bijvoorbeeld machines te vinden die betere droogresultaten laten zien. Wel is dit een over het algemeen gebruiksvriendelijke machine met een goede gebruiksaanwijzing. Die laatste is soms ook wel nodig. De sproeiarmen zijn bijvoorbeeld lastig te verwijderen. Veel speciale functies heeft deze inbouw vaatwasser niet. Er is bijvoorbeeld geen uitgestelde start mogelijk. Erg zuinig is dit model niet. Dat geldt zowel voor het waterverbruik als het elektriciteitsverbruik. In beide gevallen scoort hij onder het gemiddelde van de tientallen door ons geteste vaatwassers. Op zoek naar een zuinigere machine? Kijk dan eens in onze uitgebreide testresultaten. Hierin zijn verschillende modellen te vinden die zuiniger in het gebruik zijn.