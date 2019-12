Miele G 4210 SC

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G4210SC is voorzien van een besteklade, niet te verwarren met de G4210 die een bestekmandje heeft. Resultaten van deze machine kunnen daardoor niet zonder meer worden doorvertaald naar de machine met een mandje. De G4210SCU CLST is wel vergelijkbaar want deze vrijstaande machine is technisch vergelijkbaar omdat het enige verschil is dat bij dit model de bovenplaat geleverd wordt. De Miele is zoals we gewend zijn niet de zuinigste van het stel, maar heel veel beter dan gemiddeld doet deze machine het daardoor niet.